У Першій лізі відбувся матч команд, які претендують на вихід в УПЛ – "Оболонь-Бровар" приймав "Інгулець". Матч закінчився внічию 1:1.

"Інгульцю" у цьому матчі потрібна була перемога, щоб знову піднятися на першу місце у турнірній таблиці. "Оболонь-Бровар" же у випадку перемоги залишав за собою шанси потрапити в УПЛ, наблизившись до трійки лідерів. Але жодна з команд не змогла перемогти, пише 24 канал.

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На 32-й хвилині "Інгулець" залишився у меншості – пряму червону картку отримав Сітчінава. Він доволі грубо зіграв проти Безуглого, мало не завдавши йому травми. При цьому спочатку футболіст "Інгульця" отримав жовтку картку, а після перегляду відеоповтору головним арбітром – червону.

А перед свистком на перерву Батальський вивів столичну команду вперед. При цьому що за увесь перший тайм це був перший удар по воротах гравців "Оболонь-Бровар".

У другому таймі Мішуренко забив гол у ворота господарів, але арбітр його не зарахував після перегляду повтору.

Та все ж "Інгульцю" вдалося врятуватися від поразки в цьому матчі. На 87-й хвилині Білий сфолив проти Семенка. останньому навіть довелося надавати допомогу медикам через кровотечу. Арбітр втретє в цьому матчі вдався до послуг VAR, вилучивши Білого та призначивши пенальті. Удар з позначки реалізував Загальський.

Відеоогляд матчу Оболонь-Бровар – Інгулець

(якщо відео не відкривається, його можна переглянути за посиланням)

Таким чином команди зіграли внічию, яка завадила "Інгульцю" повернутися на першу місце у турнірній таблиці. Команда на другому місці за три тури до кінця. "Оболонь-Бровар" посідає сьоме місце, а до третього місця – шість очок. При цьому "Рух" має гру в запасі, і у випадку перемоги саме львівська команда може піднятися на третє місце, набравши 54 очки.