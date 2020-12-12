В воскресенье, 13 декабря, в рамках 13-го тура УПЛ Ингулец попытается дать достойный бой Шахтеру. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

В 13 туре УПЛ Шахтер встречается с новичком элитной украинской лиги Ингульцом. Дончане подходят ко встрече в роли одного из лидеров сезона. "Горняки" с 26 очками занимают вторую позицию, уступая три пункта только Динамо, пишет 24 канал.

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Ингулец сложно даже назвать середняком УПЛ – 10 место. За 12 туров они заработали 11 очков.

В прошлом туре команда Луиша Каштру почти не заметила Минай – 5:1 разгромная победа донецкого клуба. Клуб с Петрова на выезде сыграл в ничью со Львовом – 1:1. Ингульцу не удалось дожать соперника, который играл в меньшинстве.

В расположение Шахтера вернулся центральный защитник Сергей Кривцов. В последнем матче 2020-го года в составе дончан из-за повреждения точно не сыграют трое исполнителей – Витао, Фернандо и Жуниор Мораес.

Матч 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер состоится в воскресенье, 13 декабря, 14:00.

Прогноз от Marathonbet

Шахтер – явный фаворит этого противостояния. На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,25. Победа хозяев поля является почти нереальной – 11,25. Букмекеры не верят и в ничью в матче – 5,55.

Скорее всего болельщики возле экранов гаджетов смогут увидеть два гола дончан, которые сделают окончательный счет встречи 0:2 – 5,40. Минимальная победа Ингульца (1:0) – 25,00.

Первый во встрече гол тоже забьют подопечные Луиша Каштру – 1,25. А вот в то, что первыми счет в этой встрече неожиданно для всех откроют хозяева с Петрова, – 5,10.

Победа Шахтера и "тотал матча меньше 2,5" – 3,14. На аналогичный показатель, но "тотал встречи больше 2,5" – 1,909.

Эксперты считают, что во второй части игры фанаты смогут увидеть в исполнении команд больше голов, чем в первой 45-минутке – 2,08.