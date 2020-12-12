У неділю, 13 грудня, у рамках 13-го туру УПЛ Інгулець спробує дати гідний бій Шахтарю. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

У 13 турі УПЛ Шахтар зустрічається з новачком елітної української ліги Інгульцем. Донеччани підходять до зустрічі у ролі одного з лідерів сезону. "Гірники" з 26 очками займають другу позицію, поступаючись трьома пунктами лише Динамо, пише 24 канал.

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Інгулець складно навіть назвати середняком УПЛ – 10 місце. За 12 турів вони заробили 11 очок.

У минулому турі команда Луїша Каштру майже не помітила Минай – 5:1 розгромна перемога донецького клубу. Клуб з Петрового на виїзді зіграв у нічию зі Львовом – 1:1. Інгульцю не вдалось дотиснути суперника, який грав у меншості.

У розташування Шахтаря повернувся центральний захисник Сергій Кривцов. В останньому матчі 2020-го року у складі донеччан через пошкодження точно не зіграють троє виконавців – Вітао, Фернандо і Жуніор Мораес.

Матч 13-го туру УПЛ Інгулець – Шахтар відбудеться у неділю, 13 грудня, 14:00

Прогноз від Marathonbet

Шахтар – явний фаворит цього протистояння. На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,25. Звитяга господарів поля є майже нереальною – 11,25. Букмекери не вірять і у нічию у матчі – 5,55.

Швидше за все вболівальники біля екранів гаджетів зможуть побачити два голи донеччан, які зроблять остаточний рахунок зустрічі 0:2 – 5,40. Мінімальна перемога Інгульця (1:0) – 25,00.

Перший гол у зустрічі теж заб'ють підопічні Луїша Каштру – 1,25. А от у те, що першими рахунок у зустрічі неочікувано для всіх відкриють господарі з Петрового – 5,10.

Перемога Шахтаря і "тотал матчу менше 2,5" – 3,14. На аналогічний показник, але "тотал зустрічі більше 2,5" – 1,909.

Експерти вважають, що у другій частині гри фанати зможуть побачити у виконанні команд більше голів. ніж у першій 45-хвилинці – 2,08.