В воскресенье, 13 декабря, новичок УПЛ Ингулец будет принимать Шахтер в матче 13 тура чемпионата Украины. Болельщики этот поединок могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи Ингульца в чемпионате Украины сезона-2020/2021 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно "Футбол 1" и покажет игру Ингулец – Шахтер, сообщает 24 канал.

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Где смотреть Ингулец – Шахтер

Начало трансляции матча Ингулец – Шахтер в 13:55. Стартовый свисток поединка прозвучит в 14:00.

Смотреть онлайн матч Ингулец – Шахтер легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.