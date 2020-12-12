У неділю, 13 грудня, новачок УПЛ Інгулець прийматиме Шахтар у матчі 13 туру чемпіонату України. Вболівальники цей поєдинок можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі Інгульця у чемпіонаті України сезону-2020/2021 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Саме "Футбол 1" і покаже гру Інгулець – Шахтар, повідомляє 24 канал.

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Де дивитися Інгулець – Шахтар

Початок трансляції матчу Інгулець – Шахтар о 13:55. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 14:00.

Дивитися онлайн матч Інгулець – Шахтар легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.