"Ингулец" в матче Первой лиги разгромил дома "Кремень". Дублем в этой игре отметился танзанийский нападающий команды Оскар Мкомола. После игры он получил от партнеров половинку банана. А после этого еще и "тумаков".

После игры партнеры по команде пошли приветствовать Мкомолу с забитыми голами в этой игре. Тогда же игрок "Ингула" Илья Коваленко и подарил ему банан. Хотя после этого забрал, отломил половину себе, а вторую вернул назад, пишет 24 канал.

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После этого игроки "Ингула" обступили Мкомолу и надавали ему дружественных "тумаков" за забитые голы. В то же время они кричали "no to racism". Таких же тумаков от партнеров получил и Артем Щедрый, который также отличился в матче против "Кремня".

Благодаря этой победе и поражению "Миная" в матче против "Руха", "Ингулец" поднялся на первое место в Первой лиге за два тура до окончания чемпионата.