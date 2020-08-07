"Інгулець" та "Рух" зійшлися 7-го серпня у центральному матчі 29-го туру Першої ліги. Клуб із села Петрове не зміг відстояти перемогу над "Рухом" та вийти в УПЛ.

Інгулець – Рух 1:1

Гол: Мисик, 84 (авт.) – Климчук, 90+4

Вилучення: Коваленко, 90+5 (Інгулець)

Дивіться також: Африканський форвард "Інгульця" Мкомола забив два голи та отримав за це половинку банана: відео

Поєдинок краще розпочали гості зі Львова. Футболісти "Руха" контролювали хід гри і здавалося, що "Інгулець" не є лідером Першої ліги, пише 24 канал.

Втім, перший гострий момент у матчі був саме в "Інгульця". Синьогуб влучив у каркас воріт з кута воротарського майданчика. Через дві хвилини момент змарнував Мкомола. Той не зміг замкнути навіс Бартуловича.

Ще один шанс у господарів був після кутового. Ковальов прямим ударом з кута поля пробив під поперечину, але Мисак відбив м'яч.

Другий тайм не увінчався великою кількістю гострих моментів. Наприкінці гри Кухаревич міг принести "Руху" перемогу, але не реалізував вихід віч-на-віч з Шустом. Голкіпер відбив м'яч.

Розв'язка матчу

Кулмінація матчу настала на 84 хвилині. Господарям вдалося провести швидку контратаку. Мішуренко вбіг у штрафний і прострілив на Мкомолу. М'яч залетів у ворота після дотику воротаря "Руха" Мисика.

На останніх хвилинах "Інгулець" оборонявся усім складом, але не зміг відстояти мінімальну звитягу.

У компенсований час Семенко у штрафному порушив правила проти Кухаревича – пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Климчук.

Згодом "Інгулець" залишився у меншості. На вилучення за жорсткий фол напрацював Коваленко.

Через нічию "Інгулець" втратив шанс вийти в УПЛ за один тур до завершення Першої ліги. В останньому турі Першої ліги на вихід в УПЛ претендуватимуть "Минай", "Інгулець", "Волинь" та "Рух".