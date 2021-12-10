Ингулец в последнем матче года сенсационно "прибил" Десну: видеообзор матча УПЛ

Ингулец на мажорной ноте завершил календарный 2021 год. Команда из села Петрово ушла в отпуск, одолев черниговскую Десну в рамках 18-го тура УПЛ.

Ингулец – Десна 2:1

Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярев, 56

Удаление: Опанасенко, 85 (Ингулец)

Смотрите также Днепр-1 благодаря двум пенальти разгромил Мариуполь, который тайм играл в меньшинстве: видеообзор

Ингулец лучше вошел в игру и в начале матча имел два полумомента, чтобы огорчить голкипера гостей Мисака. Но хозяева сумели отличиться только в середине первого тайма.

После подачи с углового Поспелов направил мяч в сетку ворот "северян" ударом головой.

Сразу после перерыва команда Сергея Лавриненко удвоила преимущество. Стивен накрутил защитников Десны на левом фланге и прострелил в штрафную. Коваленко пролетел мимо мяча, после чего Полегенько мощным ударом прошил Мисака – 2:0!

Десна довольно быстро отыграла один мяч: Будковский сбросил на Дегтярева, который разрядил свою пушку. Шуст не имел шансов отбить мяч.

До конца матча обе команды упустили еще по одному хорошему моменту забить гол.

. Благодаря победе Ингулец набрал 13 очков и удерживает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Десна ушла в отпуск как седьмая команда чемпионата Украины (25 баллов).

Ингулец – Десна видеообзор