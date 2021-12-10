Ингулец в последнем матче года сенсационно "прибил" Десну: видеообзор матча УПЛ
Источник:24 канал
Ингулец на мажорной ноте завершил календарный 2021 год. Команда из села Петрово ушла в отпуск, одолев черниговскую Десну в рамках 18-го тура УПЛ.
Ингулец – Десна 2:1
Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярев, 56
Удаление: Опанасенко, 85 (Ингулец)
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Ингулец лучше вошел в игру и в начале матча имел два полумомента, чтобы огорчить голкипера гостей Мисака. Но хозяева сумели отличиться только в середине первого тайма.
После подачи с углового Поспелов направил мяч в сетку ворот "северян" ударом головой.
Сразу после перерыва команда Сергея Лавриненко удвоила преимущество. Стивен накрутил защитников Десны на левом фланге и прострелил в штрафную. Коваленко пролетел мимо мяча, после чего Полегенько мощным ударом прошил Мисака – 2:0!
Десна довольно быстро отыграла один мяч: Будковский сбросил на Дегтярева, который разрядил свою пушку. Шуст не имел шансов отбить мяч.
До конца матча обе команды упустили еще по одному хорошему моменту забить гол.К вниманию. Благодаря победе Ингулец набрал 13 очков и удерживает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Десна ушла в отпуск как седьмая команда чемпионата Украины (25 баллов).
Ингулец – Десна видеообзор