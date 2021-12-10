Мариуполь – Днепр-1 0:3

Голы: Довбик, 35(п), Пихалонок, 75(п), Билл, 78

Удаление: Кащук, 45+1 (Мариуполь)

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Днепру-1 удалось реализовать свое преимущество в середине первого тайма благодаря точному удару Артема Довбика с пенальти. Гости заработали одиннадцатиметровый после того, как Кащук в штрафной отмахнулся от Дубинчака.

Уже в компенсированное к первому тайму время Мариуполь еще и остался в меньшинстве. Кащук второй раз грубо сыграл против Дубинчака и получил еще один горчичник – удаление.

После перерыва Артем Довбик увеличил преимущество днепрян, но его гол был отменен из-за офсайда. Впоследствии нападающий сборной Украины упустил выход лицом к лицу с Турбаевским.

Днепр-1 закрепился на третьем месте

Днепряне удвоили преимущество на 75-й минуте. Гуцуляк заработал пенальти после того, как его в штрафной сбил Мампасе. Удар с отметки реализовал Пихалонок.

После второго гола "азовцы" посыпались и почти сразу пропустили в третий раз: Билл огорчил хозяев ударом из пределов штрафной после чудесного прострела с правого фланга.

К сведению. Победа позволила Днепру-1 закрепиться на третьем месте в турнирной таблице УПЛ (40 очков). Мариуполь – последняя команда лиги (8 очков).

Мариуполь – Днепр-1 видеообзор