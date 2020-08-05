22-річний воротар Микита Зеленський підписав контракт із лідером Першої ліги "Інгульцем". Футболіст вже був включений у заявку у минулому поєдинку, але не вийшов не поле.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал клубу. Футболіст міг дебютувати у матчі проти "Кременя", однак просидів усю гру на лаві запасних.

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У червні цього року із Зеленським припинили співпрацю "Балкани". Його конкурентом за місце у рамці воріт буде досвідчений Богдан Шуст.

Що відомо про Микиту Зеленського

Микита – вихованець запорізького футболу.

Виступав у складі запорізької команди в ДЮСШ, де провів 63 матчі. Виступав за Металург U-19 (13 матчів), Сталь U-19 (1 матч), Сталь U-21 (6 матчів).

У сезоні 2018/19 воротар виступав за кропивницьку "Зірку" та ПФК "Суми", зігравши за два клуби у 25 матчах та пропустив 65 голів.

Провів 3 гри у складі національної збірної України U-17 в рамках відбору на чемпіонат Європи 2015 року.



