В 26-м туре Первой лиги "Ингулец" дома встречался с "Черноморцем", а "Минай" пришел в гости к "Черкащине".

Ингулец – Черноморец 0:0

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"Черноморец" сразу же захватил инициативу и уже на 13-й минуте проверил на прочность штангу ворот хозяев. "Ингулец" постепенно отодвинул игру к центру поля, но все равно по итогам первой 45-минутки преимущество, пожалуй, следовало отдать "морякам".

Во втором тайме картина не изменилась – команды обменивались острыми атаками. Правда, ближе к концу встречи свежее выглядели игроки "Ингульца". Они даже устроили что-то вроде финального штурма, но "Черноморец" выстоял. Вполне справедливая ничья – жаль, что без забитых мячей.

Черкащина – Минай 2:6

Голы: Тарануха, 52, Нечай, 85 – Пиняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нуриев, 71, Кныш, 80

Похоже, ОПФК "Черкащина" прощается с Первой лигой. "Минай" на выезде не заметил соперника и отгрузил шесть мячей, хозяева сумели ответить лишь двумя голами престижа.

Турнирное положение в верхней части таблицы:

"Ингулец" – 54 "Минай" - 53 "Волынь" – 48 "Агробизнес" – 47 "Оболонь" – 46 "Рух" – 45 "Металлист 1925" – 44

Среди других матчей 26-го тура, которые сыграют 24 июля, отметим поединок претендентов на выход в УПЛ "Агробизнес" – "Волынь".