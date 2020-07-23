"Ингулец" неожиданно сыграл вничью с "Черноморцем", "Минай" разбил " Черкасщину: таблица
В 26-м туре Первой лиги "Ингулец" дома встречался с "Черноморцем", а "Минай" пришел в гости к "Черкащине".
Ингулец – Черноморец 0:0
Смотрите также: Официально: президент УАФ Собуцкий пожизненно дисквалифицирован за избиение арбитра
"Черноморец" сразу же захватил инициативу и уже на 13-й минуте проверил на прочность штангу ворот хозяев. "Ингулец" постепенно отодвинул игру к центру поля, но все равно по итогам первой 45-минутки преимущество, пожалуй, следовало отдать "морякам".
Во втором тайме картина не изменилась – команды обменивались острыми атаками. Правда, ближе к концу встречи свежее выглядели игроки "Ингульца". Они даже устроили что-то вроде финального штурма, но "Черноморец" выстоял. Вполне справедливая ничья – жаль, что без забитых мячей.
Черкащина – Минай 2:6
Голы: Тарануха, 52, Нечай, 85 – Пиняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нуриев, 71, Кныш, 80
Похоже, ОПФК "Черкащина" прощается с Первой лигой. "Минай" на выезде не заметил соперника и отгрузил шесть мячей, хозяева сумели ответить лишь двумя голами престижа.
Турнирное положение в верхней части таблицы:
- "Ингулец" – 54
- "Минай" - 53
- "Волынь" – 48
- "Агробизнес" – 47
- "Оболонь" – 46
- "Рух" – 45
- "Металлист 1925" – 44
Среди других матчей 26-го тура, которые сыграют 24 июля, отметим поединок претендентов на выход в УПЛ "Агробизнес" – "Волынь".
-
Защищенный Sigma mobile X-treme PQ20: обзор, характеристики и цена23 июня , 16:32
-
Новый тренер "Динамо", "Шахтер" возвращает футболиста сборной Украины: новости спорта 21 июля22 июля , 07:20
-
Коленом в голову: украинец Долидзе жестко нокаутировал россиянина на UFC Fight Night 172 – видео19 июля , 09:22