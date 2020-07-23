"Інгулець" несподівано зіграв внічию з "Чорноморцем", "Минай" розтрощив "Черкащину: таблиця
У 26-му турі Першої ліги "Інгулець" вдома зустрічався з "Чорноморцем", а "Минай" завітав у гості до"Черкащини".
Інгулець – Чорноморець 0:0
Дивіться також: Офіційно: віцепрезидент УАФ Собуцький довічно дискваліфікований за побиття арбітра
"Чорноморець" відразу ж захопив ініціативу і вже на 13-й хвилині перевірив на міцність штангу воріт господарів. "Інгулець" поступово відсунув гру до центру поля, але все одно за підсумками першої 45-хвилинки перевагу, мабуть, слід було віддати "морякам".
У другому таймі картина не змінилася - команди обмінювалися гострими атаками. Щоправда, ближче до кінця зустрічі свіжішими виглядали гравці "Інгульця". Вони навіть влаштували щось на кшталт фінального штурму, але "Чорноморець" вистояв. Цілком справедлива нічия – шкода, що без забитих м'ячів.
Черкащина – Минай 2:6
Голи: Тарануха, 52, Нечай, 85 – Пиняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нурієв, 71, Книш, 80
Схоже, ОПФК "Черкащина" прощається з Першою лігою. "Минай" на виїзді не помітив суперника і відвантажив шість м'ячів, господарі зуміли відповісти лише двома голами престижу.
Турнірне становище у верхній частині таблиці:
- "Інгулець" – 54
- "Минай" – 53
- "Волинь" – 48
- "Агробізнес" – 47
- "Оболонь" – 46
- "Рух" – 45
- "Металіст 1925" – 44
Серед інших матчів 26-го туру, які зіграють 24 липня, відзначимо поєдинок претендентів на вихід в УПЛ "Агробізнес" – "Волинь".