У 26-му турі Першої ліги "Інгулець" вдома зустрічався з "Чорноморцем", а "Минай" завітав у гості до"Черкащини".

Інгулець – Чорноморець 0:0

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"Чорноморець" відразу ж захопив ініціативу і вже на 13-й хвилині перевірив на міцність штангу воріт господарів. "Інгулець" поступово відсунув гру до центру поля, але все одно за підсумками першої 45-хвилинки перевагу, мабуть, слід було віддати "морякам".

У другому таймі картина не змінилася - команди обмінювалися гострими атаками. Щоправда, ближче до кінця зустрічі свіжішими виглядали гравці "Інгульця". Вони навіть влаштували щось на кшталт фінального штурму, але "Чорноморець" вистояв. Цілком справедлива нічия – шкода, що без забитих м'ячів.

Черкащина – Минай 2:6

Голи: Тарануха, 52, Нечай, 85 – Пиняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нурієв, 71, Книш, 80

Схоже, ОПФК "Черкащина" прощається з Першою лігою. "Минай" на виїзді не помітив суперника і відвантажив шість м'ячів, господарі зуміли відповісти лише двома голами престижу.

Турнірне становище у верхній частині таблиці:

"Інгулець" – 54 "Минай" – 53 "Волинь" – 48 "Агробізнес" – 47 "Оболонь" – 46 "Рух" – 45 "Металіст 1925" – 44

Серед інших матчів 26-го туру, які зіграють 24 липня, відзначимо поєдинок претендентів на вихід в УПЛ "Агробізнес" – "Волинь".