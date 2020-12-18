Ингулец не будет подавать апелляцию на техническое поражение в матче против Шахтера, – СМИ
Ингулец не будет обжаловать решение КДК УАФ о присуждении технического поражения в матче 13 тура УПЛ против Шахтера.
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
После решения КДК Шахтер остался на втором месте в турнирной таблице. Ингулец первую часть сезона закончил на десятом месте.
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Почему не состоялся матч Ингулец – Шахтер
- Матч должен был состояться 13 декабря, но делегат встречи после совещания с арбитрами отменил игру.
- Причина: поле стадиона "Звезда" в Кропивницком не готово к проведению матча. Из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что травмоопасно и несет угрозу здоровью футболистов.
- В Ингульце причиной такого состояния поля назвали то, что не включили подогрев поля, в ночь перед игрой выпал ледяной дождь, а в день матча была минусовая температура.
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