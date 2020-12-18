Ингулец не будет обжаловать решение КДК УАФ о присуждении технического поражения в матче 13 тура УПЛ против Шахтера.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua. После решения КДК Шахтер остался на втором месте в турнирной таблице. Ингулец первую часть сезона закончил на десятом месте. Смотрите также Ингульцу засчитали техническое поражение за отмененный матч против Шахтера Почему не состоялся матч Ингулец – Шахтер Матч должен был состояться 13 декабря, но делегат встречи после совещания с арбитрами отменил игру.

Причина: поле стадиона "Звезда" в Кропивницком не готово к проведению матча. Из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что травмоопасно и несет угрозу здоровью футболистов.

В Ингульце причиной такого состояния поля назвали то, что не включили подогрев поля, в ночь перед игрой выпал ледяной дождь, а в день матча была минусовая температура.