Інгулець не буде оскаржувати рішення КДК УАФ про присудження технічної поразки в матчі 13 туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua. Після рішення КДК Шахтар залишився на другому місці в турнірній таблиці. Інгулець першу частину сезону закінчив на 10-у місці. Дивіться також Інгульцю зарахували технічну поразку за скасований матч проти Шахтаря Чому не відбувся матч Інгулець – Шахтар Матч повинен був відбутися 13 грудня, але делегат зустрічі після наради з арбітрами скасував гру .

Причина: поле стадіону "Зірка" в Кропивницькому не готове до проведення матчу. Через замерзлий ґрунт шипи бутсів не входять в землю, що є травмонебезпечним і несе загрозу здоров’ю футболістів.

В Інгульці причиною такого стану поля назвали те, що не включили підігрів поля, а в ніч перед грою випав крижаний дощ і в день матчу була мінусова температура.