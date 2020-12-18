Інгулець не подаватиме апеляцію на технічну поразку у матчі проти Шахтаря, – ЗМІ
Інгулець не буде оскаржувати рішення КДК УАФ про присудження технічної поразки в матчі 13 туру УПЛ проти Шахтаря.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Після рішення КДК Шахтар залишився на другому місці в турнірній таблиці. Інгулець першу частину сезону закінчив на 10-у місці.
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Чому не відбувся матч Інгулець – Шахтар
- Матч повинен був відбутися 13 грудня, але делегат зустрічі після наради з арбітрами скасував гру .
- Причина: поле стадіону "Зірка" в Кропивницькому не готове до проведення матчу. Через замерзлий ґрунт шипи бутсів не входять в землю, що є травмонебезпечним і несе загрозу здоров’ю футболістів.
- В Інгульці причиною такого стану поля назвали те, що не включили підігрів поля, а в ніч перед грою випав крижаний дощ і в день матчу була мінусова температура.
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