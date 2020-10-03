3 октября " Ингулец "на своем поле принимал" Минай " в матче 5 тура УПЛ. Поединок завершился результативной ничьей.

Ингулец – Минай 1:1

Голы: Сичинава, 35 (пен.) – Нуриев, 9 (пен.)

Удаление: Пиняшко, 57 (Минай)

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Тройка дебютантов "элитного" первенства в совокупности сумела добыть лишь одну победу в четырех уже сыгранных турах. Ее автором оказался коллектив Василия Кобина, которому предстояло окунуться в воспоминания матчей прошлого сезона, и сыграть на выезде против петровского "Ингульца", но уже в рамках УПЛ.

Сразу три матча сумели провести между собой "Минай" и "Ингулец" в прошлом футбольном году, при этом каждый раз уходя с поля, как минимум, с одним забитым мячом с каждой из сторон.

Преимущество за победами отошло в сторону Закарпатской команды, поэтому "казаки" определенно хотели взять реванш. Тем более, это актуально и с точки зрения недавнего вылета команды Лавриненко с Кубка Украины по завершению матча с "Александрией" (1:4), в то время как подопечные Кобина сумели выбить из турнира "Полесье" (2:1).

Первыми счет в матче открыли гости. Козак в центре штрафной дернул Кожанова за футболку при подаче углового с левого фланга и заработал пенальти в собственные ворота. Ударом с пенальти в правый угол Нуриев не оставил шансов голкиперу – 0:1.

"Казаки" отыгрались также с пенальти. Маткобожик снес с ног Сичинаву, который пытался замкнуть неудачную попытку Поповича отразить дальний удар. Мощный выстрел от Сичинавы сравнял счет во встрече.

После перерыва "Минай" остался в меньшинстве. Пиняшко получил вторую желтую за фол против Казака в технической зоне. Однако, на исход встречи это никак не повлияло.

Видео удаления Пиняшко

Как итог, "Ингулец" и "Минай" расписали мировую и с 4 очками каждый занимают 10 и 11 строчку в УПЛ.

Ингулец – Минай видеообзор матча