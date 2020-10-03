3 жовтня "Інгулець" на власному полі приймав "Минай" у матчі 5 туру УПЛ. Поєдинок завершився результативною нічиєю.

Інгулець – Минай 1:1

Голи: Січінава, 35 (пен.) – Нурієв, 9 (пен.)

Вилучення: Пиняшко, 57 (Минай)

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Трійка дебютантів "елітної" першості в сукупності зуміла добути лише одну перемогу в чотирьох вже зіграних турах. Її автором виявився колектив Василя Кобіна, якому належало зануритися в спогади матчів минулого сезону, і зіграти на виїзді проти петровського "Інгульця", але вже в рамках УПЛ.

Відразу три матчі зуміли провести між собою "Минай" та "Інгулець" в минулому футбольному році, при цьому щоразу йдучи з поля, як мінімум, з одним забитимм'ячем з кожної зі сторін.

Перевага за перемогами відійшла в сторону закарпатської команди, тому "козаки" виразно хотіли взяти реванш. Тим більше, це актуально і з точки зору недавнього вильоту команди Лавриненка з Кубка України по завершенню матчу з "Олександрією" (1:4), в той час як підопічні Кобіна зуміли вибити з турніру "Полісся" (2:1).

Першими рахунок у матчі відкрили гості. Козак в центрі штрафного смикнув Кожанова за футболку при подачі кутового з лівого флангу і заробив пенальті у власні ворота. Ударом з пенальті в правий кут Нурієв не залишив шансів голкіперу – 0:1.

Відео голу Нурієва

"Козаки" відігралися також з пенальті. Маткобожик зніс з ніг Січінаву, який намагався замкнути невдалу спробу Поповича відбити дальній удар. Потужний постріл від Сітінави зрівняв рахунок у зустрічі.

Відео голу Січінави

Після перерви "Минай" залишився уменшості. Пиняшко отримав другу жовту за фол проти Козака у технічній зони. Однак, на результат зустрічі це ніяк не вплинуло.

Відео вилучення Пиняшко