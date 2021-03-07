Ингулец и Колос очным матчем закрыли воскресную программу 17 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кропивницком завершился ничьей.

Ингулец – Колос 0:0

Нереализованный пенальти: Ореховский, 87 (Колос)

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В среду, 3 марта, Колосу пришлось провести изнурительный кубковый матч против Динамо. Подопечные Руслана Костышина уступила в серии пенальти. Вероятно, что усталость сказалась на игре Колосса, который за весь первый тайм нанес только один удар по воротам Ингульца.

Клуб из села Петрова выглядел свежее и создал несколько полумоментов у ворот Волынца. Впрочем, до гола дело в первой половине игры не дошло.

После перерыва Колосс имел все основания, чтобы открыть счет. На 57 минуте Запорожцу пришлось выбивать мяч почти с линии ворот после углового. Милько уже видел мяч в воротах, но капитан Ингульца вовремя ликвидировал угрозу.

На 83 минуте разбудить зрителей матча попытался вратарь Ингульца малыш. Он вышел из ворот, чтобы забрать мяч. Однако голкипер, вероятно, не был уверен, что мяч уже в штрафной, поэтому упал и пропустил его. Малыша подстраховали защитники, а игрок Колосса Антюх заблаговременно выключился из эпизода.

Через 3 минуты Колосс получил шанс вырвать победу. Арбитр назначил пенальти в ворота Ингульца после падения Ильина. Пенальти решил исполнить Ореховский, однако его удар отразил малыш!

В итоге в матче Ингулец – Колос голов так и не было.

Колосс после матча с Ингульцем остался на 6 строчке. Однако подвинуть "колосков" может Александрия, если 8 марта победит Днепр-1. Зато Ингулец догнал Минай, с которым имеет по 13 очков.

Ингулец – Колос видеообзор