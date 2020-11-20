Інгулець – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ
Непоступливий новачок української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Інгулець" 21-го листопада пройде тест на випробування київським "Динамо". Лідер чемпіонату України зустрінеться з "Інгульцем" у рамках 10 туру чемпіонату України.
Інгулець – Динамо: прогноз
Після 9 турів київське "Динамо" набрало найбільше очок – 20, пише 24 канал. На один пункт від "біло-синіх" відстає "Шахтар", який завдав киянам поразки у попередньому турі.
Натомість в "Інгульця" найбільше нічийних результатів – аж сім. Команда Сергія Лавриненка ще жодного разу не перемогла. Два інші матчі футболісти із села Петрове програли.
До речі У нападника "Динамо" серйозна травма: хто не зіграє проти "Барселони" у ЛЧ
Прогноз Marathonbet
"Динамо" поступово відходить від коронавірусу, який сколихнув команду. Повернення лідерів очевидно допоможе киянам у матчі з "Інгульцем".
Коефіцієнт на те, що "Динамо" переможе "Інгулець" та збереже лідерство у чемпіонаті України – 1,49. Очевидно, що "Інгулець" – андердог матчу. Перемога господарів поля оцінена коефіцієнтом 6,20.
Ставка, яка може зіграти в матчі "Інгульця", – це нічия. Не даремно підопічні Лавриненка 7 матчів звели до нічиєї. Відтак, коефіцієнт, що матч "Інгулець" – "Динамо" завершиться нічиєю – коефіцієнт 4,20.
Слід зазначити, що в шести із семи нічийних матчів "Інгульця" обов'язково були голи. Коефіцієнт на те, що обидві команди відзначаться і буде зафіксовано нічию, – 5,40.
Поділитися новиною