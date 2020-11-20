Непоступливий новачок української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Інгулець" 21-го листопада пройде тест на випробування київським "Динамо". Лідер чемпіонату України зустрінеться з "Інгульцем" у рамках 10 туру чемпіонату України.

Інгулець – Динамо: прогноз

Після 9 турів київське "Динамо" набрало найбільше очок – 20, пише 24 канал. На один пункт від "біло-синіх" відстає "Шахтар", який завдав киянам поразки у попередньому турі.

Натомість в "Інгульця" найбільше нічийних результатів – аж сім. Команда Сергія Лавриненка ще жодного разу не перемогла. Два інші матчі футболісти із села Петрове програли.

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"Динамо" поступово відходить від коронавірусу, який сколихнув команду. Повернення лідерів очевидно допоможе киянам у матчі з "Інгульцем".

Коефіцієнт на те, що "Динамо" переможе "Інгулець" та збереже лідерство у чемпіонаті України – 1,49. Очевидно, що "Інгулець" – андердог матчу. Перемога господарів поля оцінена коефіцієнтом 6,20.

Ставка, яка може зіграти в матчі "Інгульця", – це нічия. Не даремно підопічні Лавриненка 7 матчів звели до нічиєї. Відтак, коефіцієнт, що матч "Інгулець" – "Динамо" завершиться нічиєю – коефіцієнт 4,20.

Слід зазначити, що в шести із семи нічийних матчів "Інгульця" обов'язково були голи. Коефіцієнт на те, що обидві команди відзначаться і буде зафіксовано нічию, – 5,40.

Поєдинок "Інгулець" – "Динамо" відбудеться 21 листопада. Початок гри о 14:00.