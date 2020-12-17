Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив зарахувати Інгульцю технічну поразку за матч проти Шахтаря, який так і не відбувся. "Гірники", відповідно, отримали технічну перемогу.

Окрім того, Інгулець зобов'язаний заплатити обов'язковий внесок у розмірі 50 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні Української асоціації футболу.

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Причиною зарахування технічної поразки в КДК назвали те, що Інгулець не забезпечив підготовки футбольного поля для проведення матчу.

Скасований матч Інгулець – Шахтар: коротко

На 13 грудня був запланований матч Інгулець – Шахтар. Ця гра мала відбутися в Кропивницькому, де тимчасово приймає суперників команда з Петрового.

В день матчу арбітр з офіційним делегатом відмовилися проводити матч. Причина: поле стадіону "Зірка" в Кропивницькому не готове до проведення матчу. Через замерзлий ґрунт шипи бутсів не входять в землю, що є травмонебезпечним і несе загрозу здоров’ю футболістів.

В Інгульці причиною такого стану поля назвали те, що не включили підігрів поля, а в ніч перед грою випав крижаний дощ, а в день матчу була мінусова температура.

Після рішення КДК Шахтар залишився на другому місці в турнірній таблиці. Команда набрала 29 очок та на один бал відстає від Динамо. Інгулець першу частину сезону закінчив на 10-у місці.