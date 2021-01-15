Норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволл не змогла завершити спринт у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. На останньому колі біатлоністка впала на підйомі.

Після гонки стало відомо, що в Тандреволл виникли проблеми з диханням. Сама біатлоністка у коментарі NRK більш детально пояснили проблеми зі здоров'ям.

До теми Біатлоністка Тандреволл через проблеми з диханням впала під час спринту: фото

У Тандреволл виникли проблеми із серцем

Біатлоністка розповіла, що в неї сталася фібриляція серця. Через це на виході з килимка на стрільбищі вона почувалася погано.

"А тоді я втратила усю енергію в тілі", – пояснила Інгрід.

До уваги. Фібриляція серця – це мимовільні неузгоджені скорочення волокон серцевого м'яза, за яких серце не в змозі гнати кров судинами.

Норвежка переконує, що вже почувається значно краще. Також Тандреволл зізналася, що не вперше має подібну проблему.

У 2017 році у тому ж таки Оберхофі вона уже переживала фібриляцію. Тоді Інгрід пройшла обстеження, яке не показало жодних відхилень.

За словами біатлоністки, під час спринту вона вирішила відразу зійти з дистанції, коли відчула проблеми з диханням.

Вже у суботу, 16 січня, в Оберхофі відбудеться жіноча естафетна гонка. Інгрід Тандреволл хоче її пробігти, але тренерський штаб ще не прийняв рішення.