Проблеми із серцем: біатлоністка Тандреволл пояснила падіння під час гонки
Норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволл не змогла завершити спринт у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. На останньому колі біатлоністка впала на підйомі.
Після гонки стало відомо, що в Тандреволл виникли проблеми з диханням. Сама біатлоністка у коментарі NRK більш детально пояснили проблеми зі здоров'ям.
До теми Біатлоністка Тандреволл через проблеми з диханням впала під час спринту: фото
У Тандреволл виникли проблеми із серцем
Біатлоністка розповіла, що в неї сталася фібриляція серця. Через це на виході з килимка на стрільбищі вона почувалася погано.
"А тоді я втратила усю енергію в тілі", – пояснила Інгрід.
Норвежка переконує, що вже почувається значно краще. Також Тандреволл зізналася, що не вперше має подібну проблему.
У 2017 році у тому ж таки Оберхофі вона уже переживала фібриляцію. Тоді Інгрід пройшла обстеження, яке не показало жодних відхилень.
За словами біатлоністки, під час спринту вона вирішила відразу зійти з дистанції, коли відчула проблеми з диханням.
Вже у суботу, 16 січня, в Оберхофі відбудеться жіноча естафетна гонка. Інгрід Тандреволл хоче її пробігти, але тренерський штаб ще не прийняв рішення.
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