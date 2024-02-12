Инцидент произошел в городе Бандунг на стадионе "Siliwangi". Команда футболиста Септиана Рахараджа играла там выездной матч с местным клубом.

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Несчастный случай

Сообщается, что в день поединка небо было пасмурным, однако дождя не было. Трагедия произошла во втором тайме.

Первый разряд молнии попал в громоотвод и не нанес никому на поле вреда, однако уже через несколько секунд состоялся второй удар, который стал фатальным для 35-летнего игрока Субанги.

Смотрите видео трагедии на футбольном поле

По словам начальника полиции города Бандунг, после инцидента игрока срочно доставили в больницу, и там уже констатировали смерть футболиста от полученных травм – врачи были бессильны.

Семья погибшего не желает проводить вскрытие, потому что это судьба от Бога, и они искренне воспринимают этот инцидент и не будут подавать в суд ни на одну из сторон,

– отметил правоохранитель.

Стоит внимания. Подобная история ранее произошла на Филиппинах. Тогда молния попала в арбитра матча, но, к счастью, он выжил.