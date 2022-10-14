Матч низшей лиги Филиппин чуть не кончился летально для арбитра. Прямо во время поединка Чапли Пенса поразила молния.

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Редкое попадание молнии во время игры в футбол

Этот момент попал в объективы камеры. Откровенно говоря, такой эпизод очень жуткий. Ведь арбитр мог погибнуть прямо при выполнении своей работы в футбольном матче. Такие моменты с молнией редкость в футбольных поединках.

К счастью, с 24-летним судьей все хорошо. Ему оперативно оказали медицинскую помощь. Сам пострадавший после встречи рассказал о своих ощущениях при попадании молнии. Чапли пообещал, что после выздоровления обязательно закончит поединок, в котором прозвучит финальный свисток.

Вдруг я потерял равновесие, упал и почувствовал тепло в теле. Я хорошо восстанавливаюсь. Я счастлив, что выжил. Молния могла убить меня на месте. Я скоро полностью поправлюсь. Я исполню свой долг арбитра... Я закончу эту игру,

– сказал судья.

Видео момента попадания молнии