Інцидент стався в місті Бандунг на стадіоні "Siliwangi". Команда футболіста Септіана Рахараджа грала там виїзний матч із місцевим клубом.

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Нещасний випадок

Повідомляється, що в день поєдинку небо було похмурим, проте дощу не було. Трагедія сталася у другому таймі.

Перший розряд блискавки потрапив у громовідвід і не завдав нікому на полі шкоди, проте вже через декілька секунд відбувся другий удар, який став фатальним для 35-річного гравця Субанги.

Дивіться відео трагедії на футбольному полі

За словами начальника поліції міста Бандунг, після інциденту гравця терміново доставили до лікарні, і там уже констатували смерть футболіста від отриманих травм – лікарі були безсилі.

Родина загиблого не бажає проводити розтин, тому що це доля від Бога, і вони щиро сприймають цей інцидент і не будуть подавати до суду на жодну зі сторін,

– зазначив правоохоронець.

Варте уваги. Подібна історія раніше сталася у Філіппінах. Тоді блискавка влучила в арбітра матчу, але, на щастя, він вижив.