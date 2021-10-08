Даяна Ястремська – Ельза Жакемо 6:2, 6:4

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Поєдинок тривав трохи більше 1,5 години. Ястремська записала в свій актив по 3 брейка в кожній партії, а на своїй подачі програла 3 гейми за матч.

Зазначимо, що це сьома поспіль перемога Даяни над суперницями з Франції.

У другому колі Ястремська зустрінеться з Паулою Бадосою з Іспанії.

Раніше перемогу в першому раунді здобула ще одна українка Марта Костюк, яка розібралася з китаянкою Чжан Шуай – 6:3, 1:6, 6:2. Її наступною суперницею буде екс-перша ракетка світу Сімона Халеп.

Додамо, що також в основній сітці зіграє найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. Її суперницею у другому раунді стане чешка Тереза Мартинцова. А ще для двох наших співвітчизниць перший раунд став нездоланним бар'єром. Ангеліна Калініна поступилася американці Шелбі Роджерс – 6:7, 2:6, а Катерина Козлова не змогла впоратися з росіянкою Людмилою Самсоновою – 4:6, 6:7.