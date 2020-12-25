В пятницу, 25 декабря, во втором матче финала Кубка Украины фанаты смогут увидеть киевское дерби между IMS-НУХТ и коброй-НПУ. Онлайн-трансляцию жаркого поединка можно будет посмотреть, не покидая Спорт 24.

В первой встрече Кобра-НПУ оформила себе комфортный результат перед ответным матчем. Хотя начало первого финального поединка не было по их сценарию, пишет 24 канал.

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Первая финальная встреча была за коброй-НПУ

Уже на 3-й минуте Клипаченко, которая доиграла эпизод до конца и, сыграв на опережение, открыла счет. Уже на старте второй 20-минутки снова забили гости. Результативный удар в активе Каверзиной. Дальше в механизме IMS-НУХТ что-то будто сломалось. Начался невероятный камбэк хозяек.

Сперва Дятел сократила счет. А уже в течение двух минут подопечные Александра Ратича и вовсе вышли вперед во встрече – 3:2. Еще один результативный удар влетел в сетку Терех после выстрела от Виктории Дудки – 4:2.

Комфортный счет перед решающей игрой. Теперь игроков кобры-НПУ ждет сверхсложный экзамен на площадке соперниц, которые будут сверхмотивированы, чтобы сделать реванш и вырвать трофей.

Онлайн второго поединка покажет клубный ютуб-канал IMS-НУХТ.

IMS-НУХТ-Кобра-НПУ: онлайн-трансляция финала Кубка Украины