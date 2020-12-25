У п'ятницю, 25 грудня, у другому матчі фіналу Кубка України фанати зможуть побачити київське дербі між IMS-НУХТ та Коброю-НПУ. Онлайн-трансляцію спекотного двобою можна буде переглянути не покидаючи Спорт 24.

У першій зустрічі Кобра-НПУ оформила собі комфортний результат перед матчем-відповіддю. Хоча початок першого фінального поєдинку не був за їх сценарієм, пише 24 канал.

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Перша фінальна зустріч була за Коброю-НПУ

Вже на 3-й хвилині Кліпаченко, яка дограла епізод до кінця та зігравши на випередження та відкрила рахунок. Вже на старті другої 20-хвилинки знову забили гості. Результативний удар у активі Каверзіної. Далі у механізмі IMS-НУХТ щось ніби зламалось. Розпочався неймовірний камбек господарок.

Спершу Дятел скоротила рахунок. А вже протягом двох хвилин підопічні Олександра Ратича й взагалі вийшли вперед у зустрічі – 3:2. Ще один результативний удар влетів у сітку Терех після пострілу від Вікторії Дудки – 4:2.

Комфортний рахунок перед вирішальною грою. Тепер на гравчинь Кобри-НПУ чекає надскладний екзамен на майданчику суперниць, які будуть надмотивовані, щоб зробити реванш та вирвати трофей.

Онлайн другого поєдинку покаже клубний ютуб-канал IMS-НУХТ.

IMS-НУХТ – Кобра-НПУ: онлайн-трансляція фіналу Кубка України