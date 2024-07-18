Показатель, который впечатляет: грузинская спортсменка на Олимпиаде-2024 повторит исторический рекорд

Уже 26 июля начнутся летние Олимпийские игры. Они состоятся в Париже и продлятся до 11 августа.

Соревнования еще не начались, но уже известно, что на Играх-2024 будет повторен исторический рекорд. Его автором станет грузинская стрелок Нино Салуквадзе.

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Фантастическая стабильность

55-летняя спортсменка была выбрана в состав сборной Грузии и примет участие в десятой подряд Олимпиаде. Она не пропускает Олимпийские игры с 1988 года!

Именитая стрелок дебютировала на Играх в Сеуле, где сразу же завоевала "золото" в составе сборной СССР. Тогда она заняла первое место в стрельбе из пистолета с 25 метров.

После этого Нино Салуквадзе не пропустила ни одной Олимпиады и принесла Грузии пока единственную медаль этого уровня по стрельбе. Это произошло на Играх-2008 в Пекине – "бронза" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

. Ранее только одному спортсмену удавалось выступить на 10 Олимпиадах. Грузинская стрелок повторит результат серебряного призера Пекина-2008 по конному спорту канадца Иена Миллара. Он дебютировал на Играх в 1972 году, а закончил выступления на этом уровне на соревнованиях в Лондоне в 2012 году.

Напомним, что Украину на нынешних Играх по стрелковому спорту будут представлять шесть атлетов. Всего же в окончательную заявку на Олимпиаду-2024 попали 140 украинских спортсменов.