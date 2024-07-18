Змагання ще не розпочалися, але вже відомо, що на Іграх-2024 буде повторено історичний рекорд. Його авторкою стане грузинська стрільчиня Ніно Салуквадзе.

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Фантастична стабільність

55-річна спортсменка була обрана до складу збірної Грузії та візьме участь у десятій поспіль Олімпіаді. Вона не пропускає Олімпійські ігри з 1988 року!

Іменита стрільчиня дебютувала на Іграх у Сеулі, де одразу ж здобула "золото" у складі збірної СРСР. Тоді вона посіла перше місце у стрільбі з пістолета з 25 метрів.

Після цього Ніно Салуквадзе не пропустила жодної Олімпіади та принесла Грузії поки єдину медаль цього рівня зі стрільби. Це сталося на Іграх-2008 у Пекіні – "бронза" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Важливо. Раніше лише одному спортсмену вдавалося виступити на 10 Олімпіадах. Грузинська стрільчиня повторить результат срібного призера Пекіна-2008 із кінного спорту канадця Ієна Міллара. Він дебютував на Іграх у 1972 році, а закінчив виступи на цьому рівні на змаганнях у Лондоні у 2012 році.

Нагадаємо, що Україну на цьогорічних Іграх зі стрілецького спорту представлятимуть шість атлетів. Всього ж до остаточної заявки на Олімпіаду-2024 потрапили 140 українських спортсменів.