"Верните ее домой": болельщики поддержали заключенную в России баскетболистку Грайнер

Легендарную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер российский суд признал виновной в контрабанде и хранении наркотических веществ. Спортсменка признала свою вину, но заявила, что не собиралась совершить преступление.

Коллеги и фаны поддержали Бриттни

Баскетболистки Коннектикута и Финикса провели акцию в поддержку американской центровой Бриттни Грайнер перед матчем женской НБА в четверг, 4 августа.

К теме В россии заявили о готовности обсудить вопрос об обмене баскетболистки Грайнер

Команды перед стартом игры собрались в центре площадки и провели 42 секунды в молчании (под 42-м номером Грайнер выступала за Меркьюри).

Болельщики на арене позже скандировали "Верните ее домой!"

Видео трогательной акции

Что известно об аресте баскетболистки

Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке обнаружили гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.

Суд россии в четверг, 4 августа, приговорил американку к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Президент США Джо Байден отреагировал на решение суда, он заявил, что арест спортсменки неприемлем.

Американская баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2021) и двукратной чемпионкой мира (2014, 2018).