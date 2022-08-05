Вашингтон потребует передачу США осужденной баскетболистки
В пятницу, 5 августа, в рамках АСЕАН в Камбодже лавров заявил, что для обсуждения обмена заключенными есть специальный канал, созданный президентами США и России. Он отметил, что Москва готова обсуждать эту тему с Вашингтоном.
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"О конкретной теме лиц, осужденных в России и США... Есть специальный канал, согласованный президентами, и кто бы что говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают снова прибегать к публичной дипломатии и делать громкие объявления, заявления, что они сейчас собираются сделать такие шаги, это их дело, их проблема", – сказал Лавров.
Соединенные Штаты рассмотрят предложение россии об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в воссии на девять лет за контрабанду наркотиков, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Вашингтон будет добиваться передачи Грайнера США, подчеркнул он.
По словам Блинкена, арест и приговор Грайнер демонстрируют, что москва "использует неправомерные задержания для продвижения собственных интересов".
Администрация США предлагает россии обменять и еще одного удерживаемого американца – осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана – на гражданина россии Виктора Бута
Что известно об аресте Грайнер и Бута
- Американская баскетболистка была задержана в феврале 2022 года. Ее обвиняют в хранении картриджей для электронных сигарет, в которых было запрещено в россии гашишное масло.4 августа состоялся суд, прокурор по делу американки требовал 9,5 года колонии общего режима. Срок объявят позже.
- Защитники баскетболистки не согласны с соответствующим решением. Они отмечают, что экспертиза вещества была проведена с нарушением, о чем свидетельствует рецензия допрошенного в суде кандидата химических наук.
- Президент США Джо Байден отреагировал на решение суда, он заявил, что арест спортсменки неприемлем.
- Россиянина Бута арестовали в марте 2008 года в Бангкоке, после двухлетнего иска издан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе