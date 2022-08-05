Вашингтон потребует передачу США осужденной баскетболистки

В пятницу, 5 августа, в рамках АСЕАН в Камбодже лавров заявил, что для обсуждения обмена заключенными есть специальный канал, созданный президентами США и России. Он отметил, что Москва готова обсуждать эту тему с Вашингтоном.

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"О конкретной теме лиц, осужденных в России и США... Есть специальный канал, согласованный президентами, и кто бы что говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают снова прибегать к публичной дипломатии и делать громкие объявления, заявления, что они сейчас собираются сделать такие шаги, это их дело, их проблема", – сказал Лавров.

Соединенные Штаты рассмотрят предложение россии об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в воссии на девять лет за контрабанду наркотиков, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашингтон будет добиваться передачи Грайнера США, подчеркнул он.

По словам Блинкена, арест и приговор Грайнер демонстрируют, что москва "использует неправомерные задержания для продвижения собственных интересов".

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