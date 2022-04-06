Гутцайт: После войны мы над этим вопросом будем работать

В прошлом титулованный украинский фехтовальщик, а ныне министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт резко высказался в сторону спортсменов, не поддерживающих Украину. Не так многие натурализованные атлеты публично выразили свою позицию и раскритиковали агрессию России.

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Гутцайт заявил, что таким спортсменам больше нет места в сборной Украины. После окончания войны такие молчаливые атлеты, скорее всего, будут отстранены от выступлений за сине-желтую команду.

Я уверен, что после войны этим спортсменам не место в сборной Украины. Если они не выражают никаких гражданских позиций, если они не поддерживают Украину, а находятся на территории страны-агрессора, поэтому им не место здесь. И после окончания войны мы над этим вопросом будем работать,

– сказал Гутцайт.

К примеру, из натурализованных биатлонисток, ранее выступавших за Россию, свою позицию высказала только Ольга Абрамова. Остальные девушки находятся в России и продолжают молчать.