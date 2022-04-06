Гутцайт: Після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати

У минулому титулований український фехтувальник, а нині міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт різко висловився у сторону спортсменів, які не підтримують Україну. Не так багато натуралізованих атлетів публічно висловили свою позицію та розкритикували агресію Росії.

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Гутцайт заявив що таким спортсменам більше немає місця у збірній України. Після закінчення війни такі мовчазні атлети швидше за все будуть усунені від виступів за синьо-жовту команду.

Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній команді України. Якщо вони не висловлюють ніяких своїх громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а знаходяться на території країни-агресора, тому їм не місце тут. І після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати,

– сказав Гутцайт.

До прикладу, з натуралізованих біатлоністок, які раніше виступали за Росію, свою позицію висловила лише Ольга Абрамова. Інші дівчата перебувають у Росії та продовжують мовчати.