Барселона официально подписала действующего победителя Лиги чемпионов

26 июня 2023, 11:36
Читати новину українською

Источник:

официальный сайт Барселоны

В понедельник, 26 июня, Барселона официально объявила о подписании немецкого футболиста турецкого происхождения Илкая Гюндогана. Теперь полузащитник будет феерить в Ла Лиге.

Сторонам удалось договориться о 2-летнем контракте до конца 2025 года. Клаусула за Илкая Гюндогана составляет 400 миллионов евро.

Читайте также По стопам Шевченко: Милан планирует подписать одного из самых перспективных игроков УПЛ

Замена Бускетса

Барселоне же футболист достался совершенно бесплатно. Ведь у Гюндогана 30 июня 2023 года истекает контракт с Манчестер Сити.

Это замечательное усиление центра поля для каталонцев, которые простились с капитаном и опытным полузащитником Серхио Бускетсом. Испанец продолжит свою карьеру в одном клубе с Лионелем Месси и украинцем Сергеем Кривцовым – Интер Майами.

Барселона представила трансфер Гюндогана: смотрите видео

Напомним, что Барселона, как и МанСити, стала чемпионом в сезоне-2022/2023.

Гюндоган же в этом прошедшем сезоне отыграл 51 матч, в которых был лидером "блаугранас". В сыгранных поединках Илкай отметился 11 голами и 7 ассистами.

  • До этого перехода Гюндоган еще никогда не выступал в испанской Ла Лиге.
  • До переезда в МанСити полузащитник поиграл в Германии за Боруссию Дортмунд, Бохум и Нюрнберг.
  • С лета 2016-го выступал за "горожан", за которых с того момента провел больше всего в карьере матчей – 304 (60 мячей и 40 результативных передач).
  • За свою карьеру Гюндоган завоевал 19 трофеев.
Автор: Софія Кулай