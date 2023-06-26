Барселона официально подписала действующего победителя Лиги чемпионов

В понедельник, 26 июня, Барселона официально объявила о подписании немецкого футболиста турецкого происхождения Илкая Гюндогана. Теперь полузащитник будет феерить в Ла Лиге.

Сторонам удалось договориться о 2-летнем контракте до конца 2025 года. Клаусула за Илкая Гюндогана составляет 400 миллионов евро.

Читайте также По стопам Шевченко: Милан планирует подписать одного из самых перспективных игроков УПЛ

Замена Бускетса

Барселоне же футболист достался совершенно бесплатно. Ведь у Гюндогана 30 июня 2023 года истекает контракт с Манчестер Сити.

Это замечательное усиление центра поля для каталонцев, которые простились с капитаном и опытным полузащитником Серхио Бускетсом. Испанец продолжит свою карьеру в одном клубе с Лионелем Месси и украинцем Сергеем Кривцовым – Интер Майами.

Барселона представила трансфер Гюндогана: смотрите видео

Напомним, что Барселона, как и МанСити, стала чемпионом в сезоне-2022/2023.

Гюндоган же в этом прошедшем сезоне отыграл 51 матч, в которых был лидером "блаугранас". В сыгранных поединках Илкай отметился 11 голами и 7 ассистами.