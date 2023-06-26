Сторонам вдалось домовитись про 2-річний контракт до кінця 2025 року. Клаусула за Ілкая Гюндогана складає 400 мільйонів євро.
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Заміна Бускетсу
Барселоні ж футболіст дістався абсолютно безкоштовно. Адже у Гюндогана 30 червня 2023 року закінчується контракт із Манчестер Сіті.
Це чудове підсилення центра поля для каталонців, які попрощались із капітаном та досвідченим півзахисником Серхіо Бускетсом. Іспанець продовжить свою кар'єру в одному клубі з Ліонелем Мессі та українцем Сергієм Кривцовим – Інтер Маямі.
Барселона презентувала трансфер Гюндогана: дивіться відео
Нагадаємо, що Барселона, як і МанСіті стала чемпіоном у сезоні-2022/2023.
Гюндоган ж у цьому сезоні, що минув, відіграв 51 матч, у яких був лідером "блаугранас". У зіграних поєдинках Ілкай відзначився 11 голами та 7 асистами.
- До цього переходу Гюндоган ще ніколи не виступав в іспанській Ла Лізі.
- До переїзду у МанСіті півзахисник пограв у Німеччині за Боруссію Дортмунд, Бохум та Нюрнберг.
- Із літа 2016-го виступав за "містян", за яких із того моменту провів найбільше у кар'єрі матчів – 304 (60 м'ячів та 40 результативних передач).
- За свою кар'єру Гюндоган здобув 19 трофеїв.