Сторонам вдалось домовитись про 2-річний контракт до кінця 2025 року. Клаусула за Ілкая Гюндогана складає 400 мільйонів євро.

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Заміна Бускетсу

Барселоні ж футболіст дістався абсолютно безкоштовно. Адже у Гюндогана 30 червня 2023 року закінчується контракт із Манчестер Сіті.

Це чудове підсилення центра поля для каталонців, які попрощались із капітаном та досвідченим півзахисником Серхіо Бускетсом. Іспанець продовжить свою кар'єру в одному клубі з Ліонелем Мессі та українцем Сергієм Кривцовим – Інтер Маямі.

Барселона презентувала трансфер Гюндогана: дивіться відео

Нагадаємо, що Барселона, як і МанСіті стала чемпіоном у сезоні-2022/2023.

Гюндоган ж у цьому сезоні, що минув, відіграв 51 матч, у яких був лідером "блаугранас". У зіграних поєдинках Ілкай відзначився 11 голами та 7 асистами.