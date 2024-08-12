"Смогут повысить свой уровень": тренер Борнмута отметил украинского центрбека

Немалое количество украинских футболистов выступает в европейских чемпионатах. Один из них игрок сборной Украины и Борнмута Илья Забарный.

Центральный защитник покинул Динамо Киев и присоединился к английскому коллективу в январе 2023 года. Из-за своих качеств Илья часто попадал в стартовый состав команды.

Читайте также На кону путевка в следующий раунд ЛЧ: где смотреть ответный матч Рейнджерс – Динамо

Андони Ираоли доверяет Забарному

Главный тренер Борнмута Андони Ираоли высказался о перспективах молодых игроков в команде. Специалист отметил украинца – Илью Забарного.

Многие игроки в нашей команде являются достаточно молодыми. Один сезон в Английской Премьер-лиге, особенно для молодых игроков вроде Милоша Керкеза, Ильи Забарного, Алекса Скотта, Данго Ауттари, может заставить футболистов значительно улучшиться, и я ожидаю, что они смогут повысить свой уровень,

– рассказал Ираоли.

В прошлом сезоне-2023/2024 украинец сыграл 42 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Контракт Забарного с Борнутом действителен до лета 2029 года.

Напомним, что Борнмут не отпустил украинского футболиста на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. По данным Transfermarkt, оценочная стоимость центрбека 32 миллиона евро.