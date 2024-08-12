Центральний захисник покинув Динамо Київ та приєднався до англійського колективу у січні 2023 року. Через свої якості Ілля часто потрапляв до стартового складу команди.

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Андоні Іраолі довіряє Забарному

Головний тренер Борнмута Андоні Іраолі висловився щодо перспективи молодих гравців у команді. Фахівець відзначив українця – Іллю Забарного.

Багато гравців у нашій команді є досить молодими. Один сезон в Англійській Прем'єр-лізі, особливо для молодих гравців на зразок Мілоша Керкеза, Іллі Забарного, Алекса Скотта, Данго Ауттари, може змусити футболістів значно покращитися, і я очікую, що вони зможуть підвищити свій рівень,

– розповів Іраолі.

У минулому сезоні-2023/2024 українець зіграв 42 матчі у всіх турнірах та забив 1 гол. Контракт Забарного з Борнутом дійсний до літа 2029 року.

Нагадаємо, що Борнмут не відпустив українського футболіста на літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі. За даними Transfermarkt, оціночна вартісь центрбека 32 мільйони євро.