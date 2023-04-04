Челси – Ливерпуль 0:0

Обе команды крайне неудачно проводят нынешний сезон Премьер-лиги. В преддверии поединка с Ливерпулем "аристократы" остались без главного тренера. Грэм Поттер не оправдал ожидания боссов Челси и был отправлен в отставку. На матч с "мерсисадцами" команду вывел испанец Бруно Сальтор – бывший помощником Поттера. 24 Канал.

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Новый тренер "синих" оставил Михаила Мудрика на скамье запасных из-за нереализованных моментов в предыдущем матче с Астон Виллой.

Матч активнее начали хозяева, усилиями Гаверца и Ковачича они создали несколько опасных моментов. На 25-й минуте мяч побывал в сетке ворот Ливерпуля после удара Риса Джеймса. Однако арбитр отменил гол из-за положения вне игры.

В начале второго тайма мяч снова залетел в ворота "мерсисайдцев". Точным ударом отличился активный Кай Гаверц. Но после просмотра VAR судья во второй раз отменил взятие ворот. Гол не засчитали из-за игры рукой непосредственно перед взятием ворот.

Чтобы усилить игру в атаке, Юрген Клопп выпустил на поле Мохамеда Салаха. Бруно Сальтор в ответ выпустил свое секретное оружие – Михаила Мудрика, появившегося на 78-й минуте. Однако в отведенное время украинский вингер не сумел переломить ход поединка.

В итоге команды удовлетворились ничейным результатом.

Видеообзор матча Челси – Ливерпуль