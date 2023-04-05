Борнмут – Брайтон 0:2

Голы: Фергюсон, 28, Энкисо, 90+1

Долгожданный дебют Ильи Забарного в АПЛ наконец-то состоялся. 20-летний защитник окончательно восстановился от травмы и попал в запас против Брайтона, пишет 24 Канал.

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Первая игра Забарного

Судьба распорядилась таким образом, что бывшему динамовцу пришлось встретиться с командой экс-тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби. Но обо всем по очереди.

Брайтон Де Дзерби очень удачно проводит сезон, поэтому в поединке с аутсайдером АПЛ не имел особых проблем.

В середине первого тайма 18-летний Эван Фергюсон красивым ударом пяткой отправил мяч в сетку "вишен". Подопечные Де Дзерби полностью контролировали ход поединка и имели не одну возможность увеличить преимущество.

За пять минут до завершения матча тренер Борнмута Гарри О'Нил выпустил на поле украинского защитника. Однако дебют Ильи Забарного оказался неудачным. На 5-й компенсированной минуте экс-динамовец не сумел помешать Энкисо поставить точку в матче.

В итоге Борнмут уступил Брайтону со счетом 0:2 и остался на 18 месте турнирной таблицы.

Брайтон Де Дзерби благодаря победе над аутсайдером поднялся на 6-ю строчку.

Видеообзор матча Борнмут – Брайтон

Напомним, что Илья Забарный стал игроком Борнмута 31 января 2023 года. Киевляне получили за своего воспитанника 22,7 миллиона евро.

Забарный стал десятым украинцем в истории АПЛ. В разное время в Премьер-лиге играли: Александр Евтушок (Ковентри), Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон), Сергей Ребров (Тоттенхэм), Андрей Шевченко (Челси), Андрей Воронин (Ливерпуль), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон), Михаил Мудрик (Челси). До создания АПЛ в чемпионате Англии за Саутгемптон также играл олимпийский чемпион Алексей Чередник.