Напряженная битва в Леверкузене сборных Украины и Италии (0:0) не определила победителя. Однако этот счет полностью устраивал "Скуадру Адзурру", сумевшую вырвать путевку на ЧЕ-2024.

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Забарный: Хотелось бы отдать им долг

Впрочем, еще до матча с итальянцами "сине-желтые" гарантировали себе участие в плей-офф. Защитник сборной Украины Илья Забарный не ожидает там легкой прогулки. Но не прочь встретиться с командой Уэльса, чтобы "отдать должок" за поражение в финале стыковых матчей ЧМ-2022.

"Был сложный матч с Италией. Возможно, не хватило моментов, чтобы забить и порадовать болельщиков. Я считаю, что это хороший знак, что мы можем на равных сыграть с таким соперником. Плей-офф Лиги наций? Мне все равно, с кем сыграть. Со всеми будет сложно, главное для нас, чтобы все были здоровы, все без травм.

Отомстить Уэльсу? Хотелось бы отдать им долг, потому что тогда они не были сильнее. Был наш матч. Все очень хотим выйти на Евро, ребята понимают, что нужно это сделать" – сказал Забарный.

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 23 ноября. Одним из вероятных соперников сборной Украины является команда Уэльса. В июне 2022 года соперники разыграли путевку на ЧМ-2022. Тогда судьбу драматического поединка решил автогол Андрея Ярмоленко. Не обошлось и без спорного момента в штрафной валлийцев, но "специалист" по матчам с Украиной испанец Хуан Мартинес Мунуэр "не увидел" нарушения.