Напружена битва в Леверкузені збірних України та Італії (0:0) не визначила переможця. Проте цей рахунок цілком влаштовував "Скуадру Адзурру", яка зуміла вирвати путівку на ЧЄ-2024.

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Забарний: Хотілося б віддати їм борг

Втім, ще до матчу з італійцями "синьо-жовті" гарантували собі участь в плей-оф. Захисник збірної України Ілля Забарний не чекає там легкої прогулянки. Але не проти зустрітися з командою Вельсу, щоб "віддати боржок" за поразку у фіналі стикових матчів ЧС-2022.

"Був складний матч з Італією. Можливо, забракло моментів, щоб забити та порадувати вболівальників. Я вважаю, що це добрий знак, що ми можемо на рівних зіграти з таким суперником. Плей-оф Ліги націй? Мені байдуже, з ким зіграти. З усіма буде складно. Головне для нас, щоб усі були здорові, усі без травм.

Помститися Уельсу? Хотілося б віддати їм борг, бо тоді вони не були сильнішими. Був наш матч. Усі дуже хочемо вийти на Євро, хлопці розуміють, що треба це зробити", – сказав Забарний.

Нагадаємо, що жеребкування стикових матчів відбудеться 23 листопада. Одним з ймовірних суперників збірної України є команда Вельсу. У червні 2022 року суперники розіграли путівку на ЧС-2022. Тоді долю драматичного поєдинку вирішив автогол Андрія Ярмоленка. Не обійшлося й без спірного моменту в штрафній валлійців, але "фахівець" по матчах з Україною іспанець Хуан Мартінес Мунуера "не побачив" порушення.