Дебютировать в АПЛ может уже в ближайшие выходные: Забарный наконец-то восстановился от травмы

Украинский центральный защитник, наконец, восстановился от своей травмы. Илья забарный уже вот-вот может дебютировать в АПЛ.

Юный центрбек поднялся с проблем стопой и приступил к тренировкам. В эти выходные Забарный может уже дебютировать в футболке Борнмута.

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Пора проявить себя

За "вишен" Илья не провел ни одного поединка, хотя присоединился к команде еще в январе. Все из-за травмы, помешавшей Забарному не только дебютировать в Английской Премьер-лиге, но и помочь Илье выступить в футболке сборной Украины в поединке против "трех львов".

Однако именно отдых во время матчей сборных и помог украинскому центрбеку в конце концов оправиться от недуга. Первого апреля, в субботу, у Забарного есть все шансы появиться на поле в рамках АПЛ в цветах Борнмута. "Вишни" будут противостоять середняку чемпионата Фулгема. Борнмуту "кровь из носа" нужны очки в матче с "дачниками", чтобы снова убегать из зоны вылета.

Были хорошие две недели для Ильи. Я рад, что он сумел восстановить свои кондиции и уже готов,

– сказал главный тренер Борнмута Гарри О'Нил.

Карьера Ильи Забарного