Юный центрбек поднялся с проблем стопой и приступил к тренировкам. В эти выходные Забарный может уже дебютировать в футболке Борнмута.
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Пора проявить себя
За "вишен" Илья не провел ни одного поединка, хотя присоединился к команде еще в январе. Все из-за травмы, помешавшей Забарному не только дебютировать в Английской Премьер-лиге, но и помочь Илье выступить в футболке сборной Украины в поединке против "трех львов".
Однако именно отдых во время матчей сборных и помог украинскому центрбеку в конце концов оправиться от недуга. Первого апреля, в субботу, у Забарного есть все шансы появиться на поле в рамках АПЛ в цветах Борнмута. "Вишни" будут противостоять середняку чемпионата Фулгема. Борнмуту "кровь из носа" нужны очки в матче с "дачниками", чтобы снова убегать из зоны вылета.
Были хорошие две недели для Ильи. Я рад, что он сумел восстановить свои кондиции и уже готов,
– сказал главный тренер Борнмута Гарри О'Нил.
Карьера Ильи Забарного
- 20-летний центрбэк – воспитанник киевского Динамо, за которое провел 50 поединков и забил один гол.
- Именно отрыв шанс в столичном коллективе, Забарный смог себя впоследствии проявить и в соборной Украины в возрасте 18-лет. За главную команду страны Илья провел уже 24 встречи, но без результативных действий.
- С "бело-синими" Забарный становился чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
- После хороших выступлений в Динамо, юный центрбэк перешел в английский Борнмут за 22,7 миллиона евро, став вторым удачным трансфером киевлян за последние годы. Перед ним был Виталий Миколенко.