Юний центрбек здихався проблем зі стопою та приступив до тренувань. Цих вихідних Забарний може уже дебютувати у футболці Борнмута.

Варте уваги Мудрику немає рівних в АПЛ: українець найшвидший півзахисник Прем'єр-ліги

Час проявити себе

За "вишень" Ілля не провів ще жодного поєдинка, хоча приєднався до команди ще у січні. Все через травму, яка завадила Забарному не тільки дебютувати в Англійській Прем'єр-лізі, а й допомогти Іллі виступити у футболці збірної України у поєдинку проти "трьох левів".

Проте саме відпочинок під час матчів збірних й допоміг українському центрбеку врешті-решт оговтатись від недуги. Першого квітня, в суботу, Забарний має усі шанси з'явитися на полі в рамках АПЛ у кольорах Борнмута. "Вишні" протистоятимуть середняку чемпіонату Фулгему. Борнмуту "кров з носа" потрібні очки у матчі з "дачниками", аби знову втікати зі зони вильоту.

Були хороші два тижні для Іллі. Я радий, що він зумів відновити свої кондиції і вже готовий,

– сказав головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл.

Кар'єра Іллі Забарного