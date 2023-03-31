Юний центрбек здихався проблем зі стопою та приступив до тренувань. Цих вихідних Забарний може уже дебютувати у футболці Борнмута.
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Час проявити себе
За "вишень" Ілля не провів ще жодного поєдинка, хоча приєднався до команди ще у січні. Все через травму, яка завадила Забарному не тільки дебютувати в Англійській Прем'єр-лізі, а й допомогти Іллі виступити у футболці збірної України у поєдинку проти "трьох левів".
Проте саме відпочинок під час матчів збірних й допоміг українському центрбеку врешті-решт оговтатись від недуги. Першого квітня, в суботу, Забарний має усі шанси з'явитися на полі в рамках АПЛ у кольорах Борнмута. "Вишні" протистоятимуть середняку чемпіонату Фулгему. Борнмуту "кров з носа" потрібні очки у матчі з "дачниками", аби знову втікати зі зони вильоту.
Були хороші два тижні для Іллі. Я радий, що він зумів відновити свої кондиції і вже готовий,
– сказав головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл.
Кар'єра Іллі Забарного
- 20-річний центрбек – виховенць київського Динамо, за яке провів 50 поєдинків та забив один гол.
- Саме отриваши шанс у столичному колективі, Забарний зміг себе згодом проявити і у зібрній України у віці 18-років. За головну команду країни Ілля провів уже 24 зустрічі, проте без результативних дій.
- З "біло-синіми" Забарний ставав чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка України.
- Після хороших виступів в Динамо, юний центрбек перейшов у англійський Борнмут за 22,7 мільйона євро, ставши другим вдалим трансфером киян за останні роки. Перед ним був Віталій Миколенко.