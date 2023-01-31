Десятый украинец в АПЛ: Илья Забарный официально перешел из Динамо в Борнмут

Защитник сборной Украины будет выступать в составе аутсайдера чемпионата Англии. За его трансфер киевский клуб получил солидные деньги.

Киевское Динамо потеряло еще одного лидера этой зимой. В начале января команду покинул вингер Виктор Цыганков, ставший футболистом Жироны.

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Теперь же в последний день трансферного окна бело-синие сумели продать центрального защитника Илью Забарного. 20-летний уроженец Киева перешел в английский Борнмут, о чем сообщил официальный сайт Динамо.

Еще один украинец в АПЛ

Защитник сборной Украины подписал с представителем УПЛ пятилетний контракт. По информации разных СМИ, Борнмут заплатил Динамо за Забарного 25 миллионов евро. Также киевляне должны получить 20% от продаж Ильи.

Отметим, что прошлым летом Борнмут вернулся в АПЛ и сейчас борется за выживание. Подопечные Гарри О'Нила занимают 18-е место, но уступают 17-му Вулверхэмптону, который уже в спасательной зоне, только из-за разницы голов.

История развития Забарного

. Конкурентом Забарного и Борнмута по борьбе за выживание будет Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко. Мерсисайдцы идут 19-ми, в двух очках позади "вишен".

Забарный является питомцем Динамо, за взрослую команду которого защитник дебютировал в 2019 году. За это время Илья стал незаменимым игроком основы, проведя 84 поединка за "бело-синих" и забив один гол.

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Вместе с "бело-синими" защитник выиграл по одному чемпионату, Кубку и Суперкубку Украины. Кроме того, в 2020 году Забарный дебютировал за сборную Украины и сегодня наиграл за нее 24 матча. Вместе с "сине-желтыми" игрок доходил до 1/4 финала Евро-2020.

. Забарный стал десятым украинцем, сыгравшим в АПЛ. Ранее в высшем дивизионе чемпионата Англии поиграли Евтушок, Лужный, Ребров, Шевченко, Воронин, Ярмоленко, Зинченко, Миколенко и Мудрик.