Михаил Мудрик перешел в Челси в январе 2023 года. Его игра в составе "пенсионеров" не отличается стабильностью, однако на него возлагают большие надежды из-за огромных денег за его трансфер.

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Какое слабое место Мудрика по мнению Забарного

Защитника Борнмута считает скорость вингера Челси феноменальной и с ним нужно играть осторожно.

Но я вижу, что он не очень понимает, как это делать, когда... С его скоростью, по моему мнению, ты просто становишься за два метра до защитника, просто бежишь за спину – и он тебя не достанет никогда. И тем более, как играют сейчас очень высоко все команды. Да, он хороший игрок, и я понимаю, как ему тяжело здесь в Англии, и какое на него давление. Но так, готовились, и все знали, что он может и обыграть, и пробить,

– добавил Илья Забарный.

Отметим. Михаил Мудрик пропустил последний тур АПЛ из-за сотрясения мозга, которое получил во время одного из матчей.

Напомним, что Челси уволило Маурисио Почеттино с поста главного тренера. Новым наставником стал Энцо Мареска.

Статистика Михаила Мудрика в сезоне-2023/2024