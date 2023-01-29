Слідом за Віктором Циганковим, який перейшов в іспанську Жирону, Динамо може покинути Ілля Забарний. 20-річним захисником цікавиться англійська Астон Вілла.
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Клуби АПЛ скупляють українців
"Леви" готові заплатити за українця 13 мільйонів фунтів, а трансфером динамівця особисто зацікавлений головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.
Іспанський спеціаліст розгледів у Забарному підсилення лінії захисту англійського клубу, сам наставник вважає Іллю дуже перспективним оборонцем, який зможе зробити захист його клубу більш надійним.
Потенційний покупець Забарного йде лише на 11-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 28 очок після 20 зіграних матчів.
Якщо це станеться, то Забарний стане п'ятим українцем, який виступає в АПЛ. На англійських полях вже феєрять Ярмолюк, Зінченко, Миколенко та Мудрик. Наразі Ілля разом із Динамо готується до другої частини сезону у Туреччині.
Що відомо про кар'єру Іллі Забарного
- Ілля Забарний – вихованець київського Динамо. До головної команди киян приєднався на початку серпня 2020 року. Є гравцем основи та завдяки своїм виступам за киян отримав виклик у національну збірну України.
- Центрбек пов'язаний із "біло-синіми" контрактом, який розрахований до кінця червня 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість захисника у 15 мільйонів євро.
- У сезоні-2022/2023 Забарний відіграв за киян 25 матчів. Загалом у футболці головної команди Динамо вже провів 84 поєдинки, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.