Слідом за Віктором Циганковим, який перейшов в іспанську Жирону, Динамо може покинути Ілля Забарний. 20-річним захисником цікавиться англійська Астон Вілла.

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Клуби АПЛ скупляють українців

"Леви" готові заплатити за українця 13 мільйонів фунтів, а трансфером динамівця особисто зацікавлений головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.

Іспанський спеціаліст розгледів у Забарному підсилення лінії захисту англійського клубу, сам наставник вважає Іллю дуже перспективним оборонцем, який зможе зробити захист його клубу більш надійним.

Потенційний покупець Забарного йде лише на 11-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 28 очок після 20 зіграних матчів.

Якщо це станеться, то Забарний стане п'ятим українцем, який виступає в АПЛ. На англійських полях вже феєрять Ярмолюк, Зінченко, Миколенко та Мудрик. Наразі Ілля разом із Динамо готується до другої частини сезону у Туреччині.

Що відомо про кар'єру Іллі Забарного