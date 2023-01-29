31-летний центрбек готовится с Шахтером ко второй части сезона. Однако, по информации уже двух источников, Сергей Кривцов вскоре покинет команду.

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Уход ветерана команды

Издание "Бомбардир" сообщает, что футболист линии защиты переберется в Интер Майами, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм. "Горняки" уже даже готовы досрочно отпустить Кривцова ради переезда в США.

Ведь у Кривцова есть действующий контракт с донецким клубом, который заканчивается 30 июня 2023 года.

Потенциально новый клуб украинского защитника играет в Восточной конференции МЦС. совладельцем которого является легендарный бывший футболист Дэвид Бекхэм. Свой первый матч в сезоне Интер Майами сыграет 26 февраля дома против Мореаля.

По информации Игоря Бурбаса, Кривцов может стать не единственным защитником, который потеряет Шахтер зимой 2023 года. Эпопея с переходом Николая Матвиенко до сих пор не закрыта. Брайтон не теряет надежд усилить свою команду опытным защитником. Уже даже была информация, что Матвиенко согласовал личный контракт с "чайками", но договориться с Шахтером будет куда сложнее. Стороны далеки от компромисса.

Напомним, что Шахтер закончил первый круг УПЛ на втором месте, имея одинаковое количество очков с третьим Динамо – по 30 баллов. "Горняки" уступают лидеру чемпионата Днепра-1 5 пунктам.

Карьера Сергея Кривцова в Шахтере: главное