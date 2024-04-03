Выдал одну из образцовых игр: Забарный забрал награду лучшего игрока матча АПЛ – фото

Во вторник, 2 апреля, состоялись несколько матчей 31-го тура АПЛ сезона-2023/2024. В одном из них Борнмут принимал Кристал Пэлас.

Единственный гол в матче от Джастина Клюйверта на 79-й минуте принес минимальную домашнюю победу Борнмута 1:0. Хотя еще в конце первого тайма мяч побывал во владениях хозяев. Но результативный удар Эберечи Эзе не был засчитан из-за офсайда.

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Украинец показал выдающуюся игру

Полный матч против Кристал Пэлас отыграл украинский центрбек "вишен" Илья Забарный. Ключевой защитник сборной Украины выдал мощную игру и был признан лучшим игроком поединка 31-го тура английского первенства.

Этим достижением футболиста поделилась его любимая Ангелина Забарная, которая выложила награду "Лучшего игрока матча" у себя в инстаграме. Жена Ильи заявила, что гордится своим мужем.

Лучший игрок матча. Гордятся очень,

– подписала фото жена футболиста.



Забарный – игрок матча Борнмут – Кристал Пелес / Скриншот из инстаграма Ангелины

Для Забарного этот матч стал 35- в текущем сезоне-2023/2024 за Борнмут, в которых он забил свой дебютный гол за "вишен".

Напомним. Илья Забарный перешел в английский клуб 31 января 2023-го года, подписав долговременный контракт до конца июня 2028-го. Его трансферная цена возросла до 28 миллионов евро.

Свой следующий матч украинец с Борнмутом проведет 6 апреля против Лутона (на выезде).