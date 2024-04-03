В рамках 31-го тура английской Премьер Лиги состоялся матч Ньюкасл – Эвертон, который приостановили в середине первого тайма. Причина оказалась необычной: футболисты, которые придерживаются поста в Рамадан, воспользовались возможностью поесть и выпить воды сразу после захода солнца.

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Пауза из-за Рамадана

Возможностью воспользовались африканцы Амаду Онана, Идрисса Гейе, Абдулай Дукуре и несколько других игроков. Среди тех, кто взял перерыв, был также украинец Виталий Миколенко.

Пауза в игре наступила благодаря голу Александра Исака, который открыл счет для Ньюкасла.

Что такое Рамадан Это девятый месяц исламского календаря, который считается священным для мусульман. Рамадан отмечается мусульманами по всему миру как месяц поста, когда они не едят и не пьют в светлое время суток.

В конце матча Эвертон заработал пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин. Поединок завершился ничьей 1:1.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут игры. Всего в сезоне 2023/2024 он сыграл 24 матча и забил 2 гола.

Сейчас Ньюкасл занимает 8-ю позицию в турнирной таблице, набрав 44 очка. В то же время, Эвертон на 16-м месте с 26 очками, за 4 очка до зоны вылета.

Напомним. В рамках 32-го тура Эвертон сыграет с Бернли, а противником Ньюкасла в следующем матче станет Фулхэм. Оба поединка состоятся 6 апреля.