Единственный гол в матче от Джастина Клюйверта на 79-й минуте принес минимальную домашнюю победу Борнмута 1:0. Хотя еще в конце первого тайма мяч побывал во владениях хозяев. Но результативный удар Эберечи Эзе не был засчитан из-за офсайда.
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Украинец показал выдающуюся игру
Полный матч против Кристал Пэлас отыграл украинский центрбек "вишен" Илья Забарный. Ключевой защитник сборной Украины выдал мощную игру и был признан лучшим игроком поединка 31-го тура английского первенства.
Этим достижением футболиста поделилась его любимая Ангелина Забарная, которая выложила награду "Лучшего игрока матча" у себя в инстаграме. Жена Ильи заявила, что гордится своим мужем.
Лучший игрок матча. Гордятся очень,
– подписала фото жена футболиста.
Забарный – игрок матча Борнмут – Кристал Пелес / Скриншот из инстаграма Ангелины
Для Забарного этот матч стал 35- в текущем сезоне-2023/2024 за Борнмут, в которых он забил свой дебютный гол за "вишен".
- Борнмут после домашней победы набрал уже 41 балл и идет на 11-м месте турнирной таблицы АПЛ, подвинув отчетам Челси Михаила Мудрика.
- Кристал Пэлас после поражения остался при своих 30 очками и занимает 14-ю позицию.